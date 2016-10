'ProRail niet langer zelfstandig'

DEN HAAG - Het ministerie van Infrastructuur neemt definitief de touwtjes bij spoorbeheerder ProRail in handen. De NOS meldt dat zondag op basis van bronnen in Den Haag. ProRail was ongeveer twintig jaar geleden geprivatiseerd, maar zou nu een zelfstandig bestuursorgaan worden.

Door ANP - 16-10-2016, 17:28 (Update 16-10-2016, 17:28)

De ministerraad zou vrijdag de knoop hebben doorgehakt. ProRail zegt zondag ,,niet op de hoogte'' te zijn.

ProRail had in voorgaande jaren te kampen met enorme kostenoverschrijdingen en misstanden bij grote bouwprojecten.