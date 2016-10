FNV voert langer en harder actie bij KLM

AMSTERDAM - Passagiers van KLM moeten er ook komende week rekening mee houden dat zij wat langer dan gebruikelijk moeten wachten voor zij aan boord kunnen. FNV heeft het cabinepersoneel opnieuw opgeroepen de regeltjes strikt na te leven, en daar zelfs een schepje bovenop te doen.

Door ANP - 16-10-2016, 13:10 (Update 16-10-2016, 13:20)

De afgelopen dagen waren er al stiptheidsacties bij KLM, gericht tegen een plan om op sommige lange vluchten een steward of stewardess minder mee te nemen. FNV eist dat KLM die maatregel van tafel haalt, maar de luchtvaartmaatschappij wil dat pas doen als de bond wil meepraten over alternatieve besparingsmaatregelen.

Sinds woensdag leeft het cabinepersoneel de voorschriften voor een drietal procedures voorafgaand aan iedere vlucht extra strikt na. Vanaf maandag wordt daar de zogenoemde beveiligingscheck aan toegevoegd, zei FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha zondag. Wat die precies inhoudt, wilde hij omwille van de veiligheid niet toelichten.

Hardere acties

Hoewel KLM heeft gezegd weinig te hebben gemerkt van de acties van vorige week, zijn volgens FNV wel degelijk veel vluchten te laat vertrokken. ,,Dan ging het om vijf tot tien minuten, dus dan zijn nog geen marges die KLM echt pijn doen'', zei Boufangacha. ,,Maar dat kan komende week oplopen tot zeker een kwartier tot twintig minuten.''

Als KLM donderdag nog altijd niet is ingegaan op de eisen van FNV, volgen hardere acties. Werkonderbrekingen zijn volgens Boufangacha allerminst uitgesloten. ,,Na de acties van deze week blijven er eigenlijk weinig andere opties meer over'', zei hij. ,,Hoewel het cabinepersoneel een hele loyale groep is, zijn er heel veel mensen die nu al verder zouden willen gaan.''