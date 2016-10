Aantal otters in Nederland blijft groeien

WAGENINGEN - Het aantal otters in Nederland blijft groeien. De populatie bestond afgelopen winter uit circa 185 dieren, tegen 160 een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit dat zondag is gepubliceerd.

Door ANP - 16-10-2016, 9:47 (Update 16-10-2016, 9:52)

Het aantal verkeersslachtoffers onder de otters blijft groot. Vorig jaar zijn in totaal 49 dieren doodgereden. Verder lijkt de genetische variatie niet verder af te nemen.

De meeste otters komen nog steeds voor in Overijssel en Friesland. De grootste populatie leeft in de Wieden-Weerribben en telt zo’n 86 dieren. Dit gebied vervult een sleutelrol bij het koloniseren van gebieden elders in het land. Wel is het aantal verkeersslachtoffers in die nieuwe gebieden groot, waardoor ze daar ook weer kunnen verdwijnen. Ook sterven otters door verdrinking in visfuiken.

De genetische variatie in de Nederlandse populatie lijkt zich te stabiliseren, blijkt uit DNA-onderzoek van uitwerpselen en dood gevonden dieren. Op steeds meer plekken duiken otters van Duitse origine op. Zij komen hier op eigen kracht, zoals in de Nieuwkoopse Plassen, langs de IJssel ter hoogte van Voorst en langs de Dinkel.