Nabestaanden Dascha eisen dossier justitie op

ANP Nabestaanden Dascha eisen dossier justitie op

HILVERSUM - Nabestaanden van de vorig jaar overleden Dascha Graafsma eisen dat het Openbaar Ministerie het dossier in de zaak aan hen overhandigt. Advocaat Sébas Diekstra heeft namens de nabestaanden een officieel verzoek hiertoe ingediend bij het OM.

Door ANP - 16-10-2016, 4:02 (Update 16-10-2016, 4:02)

Het dossier bevat onder meer verklaringen van mensen die een rol hebben gespeeld in de laatste uren van Dascha en mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de toedracht. Het zestienjarige meisje kwam in december 2015 in Hilversum om het leven bij een aanrijding met een trein, nadat ze enkele uren vermist was na een avondje stappen en onenigheid met vriendinnen.

De politie meldde na onderzoek dat Dascha waarschijnlijk zelfmoord had gepleegd, maar haar familie gelooft dat niet. Haar ouders stelden daarom een particulier onderzoeksteam samen, met daarin onder meer patholoog Frank van de Goot, Diekstra en particulier onderzoeker Joey Roelofs.

Onderzoeksleider Roelofs: ,,Eerder stelden we al vast dat de politie de camerabeelden waar Dascha voor het laatst in leven was te zien, onjuist heeft geïnterpreteerd. We willen alle feiten boven tafel krijgen. Hiervoor is het zonder enige beperking beschikken over het onderzoeksdossier essentieel.''