Steeds minder mensen reizen naar IS-gebied

ANP Steeds minder mensen reizen naar IS-gebied

AMSTERDAM - Er reizen steeds minder mensen naar IS-gebied. ''Het IS-gebied wordt kleiner op dit moment. Dat betekent dat er ook minder mensen daadwerkelijk daar naartoe reizen. Eigenlijk zien we de laatste maanden een afvlakking", zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof zaterdag in RTL Nieuws.

Door ANP - 15-10-2016, 20:29 (Update 15-10-2016, 20:29)

Volgens de laatste cijfers van de NCTV zijn zo'n 273 mensen vanuit Nederland naar IS-gebied gereisd. Daarvan zijn er 43 overleden en veertig teruggekeerd.

Dat minder mensen uitreizen, betekent niet dat de dreiging afneemt. Volgens de NCTV roept de terreurbeweging radicalen in Nederland en Europa op om daar aanslagen te plegen en niet naar IS-gebied te komen. ''Hier blijft de dreiging onverminderd hoog", zegt Schoof. ''Ook als IS ter plekke verslagen is."