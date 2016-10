Onderzoek naar onrust bij beveiligers

DRIEBERGEN - Er komt een onderzoek naar de signalen over onrust en onvrede binnen de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) van de Landelijke Eenheid van politie. Een extern advies- en trainingsbureau heeft daar inmiddels opdracht voor gekregen, meldt de Landelijke Eenheid zaterdag.

Door ANP - 15-10-2016, 14:04 (Update 15-10-2016, 14:04)

De Telegraaf berichtte zaterdag over grote problemen bij de DBB. Leden van de dienst beweren dat adequate beveiliging van het Koninklijke Huis en politici onder druk staat. In een vertrouwelijke rapportage wordt gesproken over ,,corruptie, misbruik van functies en een werkdruk die de scherpte van de beveiligers beïnvloedt''.

Ook worden signalen van integriteitkwesties onderzocht. De leiding heeft daarnaast het Landelijk Meldpunt Misstanden opdracht gegeven onderzoek te doen naar signalen die door vermeende klokkenluiders zijn gemeld. Inmiddels zouden een aantal verbeteringen in gang zijn gezet en zijn er diverse werkgroepen ingericht om verbeteringen door te voeren.