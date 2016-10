Twee Pokémon Go-spelers aangevallen

ANP Twee Pokémon Go-spelers aangevallen

ETTEN-LEUR - Twee personen die in het Oderkerkpark in Etten-Leur Pokémon Go speelden, zijn vrijdag door een man met een mes aangevallen. Een van de slachtoffers, een dertigjarige man, raakte gewond aan zijn arm en hand. Van de dader ontbreekt ieder spoor.

Door ANP - 15-10-2016, 13:56 (Update 15-10-2016, 13:56)

De twee werden tijdens hun spel verrast door de man die de 28-jarige vrouw probeerde vast te pakken. Toen haar vriend zich daarmee bemoeide, richtte de man zich op hem. De dader trok een mes en probeerde de man te steken. Hij raakte daarbij zijn slachtoffer in de linkeronderarm en in de linkerhand. De dader sloeg vervolgens hardlopend op de vlucht.