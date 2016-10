Minder treinen rond Utrecht CS

ANP Minder treinen rond Utrecht CS

UTRECHT - Rondom Utrecht Centraal Station wordt vanaf zaterdag tot en met zondag 23 oktober weer gewerkt. Op een aantal trajecten rijden minder treinen en soms ook bussen in plaats van treinen.

Door ANP - 15-10-2016, 8:30 (Update 15-10-2016, 8:30)

ProRail werkt in Utrecht al tijden aan een grote vernieuwing van het station en het spoor. Dat is nodig om de groei van het aantal reizigers te kunnen opvangen: van 265.000 per dag nu, naar 360.000 dagelijks in 2030.