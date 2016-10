Vier arrestaties bij politieactie Maastricht

ANP Vier arrestaties bij politieactie Maastricht

MAASTRICHT - Bij een grote politieactie in de Maastrichtse wijk Limmel zijn vrijdagavond laat vier mannen in de leeftijd van 18 tot 42 jaar aangehouden. Dat meldt de politie. Aanleiding voor de arrestaties waren ongeregeldheden in de nacht van dinsdag op woensdag in Limmel en Wittevrouwenveld.

Door ANP - 15-10-2016, 2:15 (Update 15-10-2016, 2:15)

Vrezend voor een herhaling van dinsdagnacht zette de politieleiding enkele tientallen agenten in, waaronder leden van de Mobiele Eenheid. Agenten arresteerden de vier mannen in een woning aan de Korvetweg. Ook werd een hond in beslag genomen.

De ongeregeldheden van dinsdagnacht ontstonden toen agenten op een melding van huiselijk geweld afkwamen. Zij stuitten daar op een grote groep mensen die zich agressief gedroeg en het werk van de politie belemmerde. Om verdere escalatie te voorkomen besloot de politie toen geen actie te ondernemen. Onderzoek naar de voornaamste verdachten leidde tot een aanhoudingsbevel voor twee personen.

De twee werden bij de politieactie van vrijdagavond aangehouden, samen met twee andere mannen.