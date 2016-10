Chaos verlamt bewaking koning

DEN HAAG - De belangrijkste beveiligingsdienst hangt van wantrouwen aan elkaar. Leden van de Dienst Bewaken en Beveiliging (DBB) zeggen dat adequate beveiliging van het Koninklijk Huis en politici onder druk staat.

Door John van den Heuvel en Mick van Wely - 14-10-2016, 22:34 (Update 14-10-2016, 22:34)

„De problemen schaden de effectiviteit van de organisatie”, zo staat in een vertrouwelijke rapportage over de DBB. Er wordt gesproken over ’corruptie, misbruik van functies en een werkdruk die de scherpte van de beveiligers beïnvloedt’.

Tekenend voor het wantrouwen is de onrust na de vondst van onbekende volgapparatuur in gepantserde wagens....