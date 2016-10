Dijkhoff grijpt in bij onveilige tbs-kliniek

DEN HAAG - Tbs-kliniek De Woenselse Poort is onvoldoende veilig voor medewerkers en bewoners. Volgens de inspectie zijn er direct maatregelen nodig om de situatie te verbeteren.

Door ANP - 14-10-2016, 17:34 (Update 14-10-2016, 17:57)

Verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) schrijft vrijdag aan de Tweede Kamer dat onder meer is afgesproken dat een ,,externe procesbegeleider'' wordt aangesteld om veranderingen door te voeren.

De Inspectie Justitie en Veiligheid stelde in september een onderzoek in naar aanleiding van mediaberichten over misstanden. Er zou onder meer sprake zijn van drugsgebruik, intimidatie, een doofpotcultuur, gebrek aan toezicht op bewoners en relaties tussen bewoners onderling en ook met medewerkers.

Intimidatie

De inspectie heeft onder meer geconstateerd dat er sprake is van intimidatie en verbale en fysieke agressie door bewoners. Medewerkers doen vaak geen aangifte omdat zij bang zijn voor represailles door de patiënten. De inspectie concludeert ook dat de personele bezetting in de inrichting zowel kwalitatief als kwantitatief niet voldoet en er onvoldoende toezicht op de bewoners is.

De inspectie stelt ook vast dat zowel soft- als harddrugs beschikbaar zijn. Hoewel de inspectie erkent dat deze lastig zijn te weren, verwacht ze wel maatregelen om ervoor te zorgen dat het binnen de perken blijft.

Dijkhoff noemt het door de inspectie geschetste beeld van De Woenselse Poort ,,ernstig''. ,,De veiligheid van personeel en patiënten in De Woenselse Poort moet zo snel mogelijk weer op orde zijn'', schrijft hij.