Woensdag besluit nieuwe rechters zaak-Nicole

ANP Woensdag besluit nieuwe rechters zaak-Nicole

DEN BOSCH - De wrakingskamer van de rechtbank in Den Bosch besluit woensdag over het wrakingsverzoek van de nabestaanden van Nicole van den Hurk. Die vroegen vrijdag nieuwe rechters in de zaak over de verkrachting en moord op het vijftienjarige meisje in 1995.

Door ANP - 14-10-2016, 17:16 (Update 14-10-2016, 17:16)

Het stak hen vooral dat de stiefmoeder en stiefzus geen volledig spreekrecht kregen, in tegenstelling tot bloedverwanten. Toen vrijdag de halfbroer niet voor een derde keer spreekrecht kreeg en de rechters in zijn ogen laatdunkend reageerden, besloot de familie tot wraking.

De halfbroer wilde reageren op krenkende suggesties van advocaten van het slachtoffer over het seksleven van het meisje.

Tegen verdachte Jos de G. werd woensdag veertien jaar cel geëist.