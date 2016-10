'Koning wist niet van compensatie belasting'

ANP 'Koning wist niet van compensatie belasting'

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft zelf geen weet van de vermeende compensatie die hij zou krijgen voor de belasting die hij betaalt over het rendement van zijn vermogen. Dat heeft premier Mark Rutte vrijdag gezegd. Ook prinses Beatrix is niet op de hoogte van de regeling. ,,Net als ik willen zij graag zo snel mogelijk weten hoe dit precies zit'', aldus Rutte.

Door ANP - 14-10-2016, 15:43 (Update 14-10-2016, 15:54)

RTL Nieuws onthulde maandag dat in de jaren zeventig in het diepste geheim afspraken werden gemaakt. De compensatie zou zijn verwerkt in de uitkering die het staatshoofd ontvangt.

Een brede meerderheid in de Tweede Kamer wil opheldering van de regering over het vermeende privilege voor koning Willem-Alexander en zijn voorgangers. Rutte liet vrijdag weten dat hij nog bezig is om het uit te zoeken. Van een jaarlijkse teruggave van betaalde vermogensbelasting is volgens Rutte sowieso geen sprake.

RTL Nieuws kreeg inzage in documenten in het Nationaal Archief en stelt dat koningin Juliana een extra bedrag van 150.000 tot 200.000 gulden per jaar kreeg. De Oranjes zouden de afgelopen 42 jaar in totaal 7 miljoen euro compensatie hebben ontvangen.