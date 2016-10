Schultz: snellere reparatie Merwedebrug

DEN HAAG - Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) gaat ervan uit dat de Merwedebrug bij Gorinchem sneller gerepareerd zal zijn dan over twee maanden. ,,We kijken of we het naar voren kunnen trekken", zei de bewindsvrouw vrijdag na de ministerraad.

Door ANP - 14-10-2016, 14:47 (Update 14-10-2016, 14:53)

De brug op de A27 is voor het vracht- en busvervoer in beide richtingen gesloten omdat er haarscheurtjes in de draagconstructie zijn ontdekt. Schultz is met de regio aan het kijken hoe de problemen die veroorzaakt worden gezamenlijk kunnen worden opgelost.

Er wordt ook onderzocht of bedrijven voor schadeloosstelling in aanmerking kunnen komen, zei Schultz. De transportsector heeft grote last van de afsluiting. Transportorganisaties schatten de schade op zeker een half miljoen euro per dag. Vrachtwagens moeten omrijden en busbedrijven zetten kleine busjes in om passagiers toch snel over de brug te krijgen.

De 55 jaar oude Merwedebrug is sinds dinsdag dicht voor alle voertuigen zwaarder dan 3500 kilo. Door de haarscheurtjes is het volgens Rijkswaterstaat niet verantwoord om zwaar verkeer te laten passeren. De maatregel geldt voor onbepaalde tijd.