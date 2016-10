Traumahelikopter in problemen door drones

AMSTERDAM - De opmars van hobbydrones in het Nederlandse luchtruim brengt traumahelikopters in de problemen.

Piloten hebben dit jaar al vijf keer melding gemaakt van een gevaarlijke situatie, zo schrijft het AD. Nederland telt naar schatting 120.000 drones.

De ANWB, eigenaar van de vier traumahelikopters in Nederland, is bezorgd over de toenemende populariteit van hobbydrones.

Professionele dronegebruikers zijn verplicht om van tevoren aan te geven waar en wanneer ze het luchtruim kiezen. Die droneactiviteiten worden vervolgens zichtbaar op het scherm van het navigatiesysteem van de traumaheli. Voor hobbyisten geldt die verplichting niet.