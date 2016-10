Opfriscursus voor gebruikers scootmobiel

DEN HAAG - De afgelopen vijf jaar is het aantal scootmobielgebruikers dat per jaar overlijdt als gevolg van een verkeersongeval verdubbeld. Bij driekwart van de ongevallen met scootmobielen zijn er geen andere weggebruikers betrokken. Veilig Verkeer Nederland heeft daarom in de opfriscursus een speciale module gemaakt waarmee scootmobielgebruikers hun kennis over het verkeer kunnen ophalen.

Door ANP - 14-10-2016, 7:45 (Update 14-10-2016, 8:37)

VVN roept overheden en leveranciers ook op om zich in te zetten voor de verkeersveiligheid van scootmobielgebruikers. ,,Als je voor het eerst in een scootmobiel aan het verkeer deelneemt, is dat enorm wennen'', zegt directeur Felix Cohen. ,,Je hebt telkens een andere verkeersrol, je mag op het voetpad maar ook op de rijbaan maar moet je dan wel aan de daar geldende verkeersregels houden. Scootmobielgebruikers zijn daar vaak onvoldoende op voorbereid.”

Vooral bij hogere leeftijdsgroepen blijkt dat het eigen rijgedrag vaak de oorzaak is van het ongeval, bijvoorbeeld door te snelle stuurbewegingen. In 27% van de gerapporteerde gevallen blijkt dat het ongeval (mede) is veroorzaakt door een bedieningsfout. Volgens VVN kun je mensen niet zomaar op pad sturen met een scootmobiel. ,,Er zijn leveranciers en gemeenten die dat ook vinden. Wij zien daarom graag dat iederéén die een scootmobiel krijgt, een basistraining volgt”, aldus Cohen.