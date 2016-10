Noorden en midden beginnen aan herfstvakantie

ANP Noorden en midden beginnen aan herfstvakantie

DEN HAAG - Hoewel door het langdurige mooie weer de zomervakantie nog niet zo lang geleden lijkt, beginnen schoolkinderen in het noorden en midden van het land alweer aan de volgende vrije periode, de herfstvakantie van een week. De scholen in het zuiden van het land volgen een week later.

Door ANP - 14-10-2016, 4:11 (Update 14-10-2016, 4:11)

Het begin van de herfstvakantie zorgt naar verwachting vrijdagmiddag voor flinke verkeersdrukte. De wegen lopen al rond 13.00 uur vol en de files houden tot 19.00 uur aan, verwacht de ANWB. Veel vakantiegangers gaan naar verwachting op weg naar de toeristische gebieden in het midden en zuiden van het land.

Niet alleen de scholen hebben vakantie, ook de Tweede Kamer doet het even rustiger aan. Vrijdag begint daar het herfstreces, dat anderhalve week duurt.