ANP Rechtbank besluit over doorgang proces Wilders

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag beslist vrijdag of het strafproces tegen PVV-voorman Geert Wilders verder gaat of wordt gestopt. De advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops, vroeg de rechtbank 23 september het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. Daarmee zouden de rechters het proces tegen Wilders stoppen.

Door ANP - 14-10-2016, 4:10 (Update 14-10-2016, 4:10)

Wilders wordt berecht om zijn omstreden 'minder Marokkanen'-uitspraken. Hij is aangeklaagd voor belediging van Marokkanen op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat.

Knoops wees er toen op dat een rechter geen oordeel moet vellen over politieke uitspraken. De uitspraken van Wilders horen volgens hem te worden beoordeeld door de publieke opinie en de kiezers.

Het OM is het daar niet mee eens. Alleen de rechtbank kan oordelen of PVV-leider Geert Wilders zich met zijn 'minder Marokkanen'-uitspraken schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit of niet. Daarom moet het proces tegen hem doorgaan, reageerde officier van justitie Sabina van der Kallen. En om de rechtbank in staat te stellen een goed oordeel te vellen, is eerst een volledig proces nodig, stelde ze.