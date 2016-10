Lieke Sievers eerste vrouwelijke burgemeester Edam-Volendam

EDAM - Edam-Volendam krijgt voor het eerst in de gemeentehistorie een vrouwelijke burgemeester. Lieke Sievers volgt per 19 december Willem van Beek op die na 13 jaar afscheid neemt.

Door Jacco van oostveen - 13-10-2016, 22:38 (Update 13-10-2016, 23:10)

'Ze heeft een eigen visie, natuurlijk gezag en humor'

De gemeenteraad heeft dit donderdagavond besloten.

Sievers is op dit moment commandant van de brandweer IJsselland en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland. .

Eerder werkte ze bij de politie. Ze was onder meer districtschef bij de politie in Utrecht.

De gemeenteraad noemt Sievers 'een energieke, inspirerende, initiatiefrijke en betrokken verbinder met resultaatgerichte aanpak'

De inwoonster van Oldebroek (Gelderland) heeft geen politieke ervaring, maar desondanks waren de fractievoorzitters die samen de sollicitatiecommissie vormden unaniem in hun keuze.

Trendbreuk

Volgens Vincent Tuijp (CDA), voorzitter van de sollicitatiecommissie, krijgt de fusiegemeente een burgemeester die over enorm veel bestuurlijke ervaring beschikt, leiderschap toont, frisse ideeën heeft en openstaat voor vernieuwing.

,,Ze heeft een eigen visie, natuurlijk gezag en humor, is een mensenmens maar kan ook als stevig boegbeeld fungeren.’’

Lieke Sievers wordt op 19 december als eerste vrouwelijke burgemeester van Edam-Volendam geïnstalleerd.

Ook qua politieke ’kleur’ is er sprake van een trendbreuk: sinds de jaren zeventig heeft de gemeente altijd een CDA-burgemeester gehad, op één jaar Willem van der Knoop (PvdA) in de jaren tachtig na. Sievers is niet aan een partij verbonden.

