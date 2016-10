Geen extra treinen van Den Haag naar Brussel

DEN HAAG - Den Haag krijgt vanaf 2018 definitief niet meer dan vier treinen per dag naar Brussel. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) donderdag aan de Kamer laten weten. De stad Den Haag wilde meer treinen. Er zullen twaalf treinen dagelijks van Amsterdam naar Brussel rijden over de HSL.

Door ANP - 13-10-2016, 19:35 (Update 13-10-2016, 19:35)

Dijksma vindt deze 12/4 variant een goede balans tussen de belangen van verschillende groepen reizigers. De NS heeft wel gewaarschuwd dat deze verdeling het risico op verstoringen groter maakt. De staatssecretaris is bereid de prestatiecijfers van de NS op de HSL hiervoor aan te passen.

Reizigers uit Den Haag zijn trouwens in de toekomst sneller in België als zij in Breda de IC Direct pakken naar Brussel. Dijksma gaat kijken hoeveel reizigers gebruik gaan maken van de rechtstreekse trein naar de Belgische hoofdstad. Mogelijk geeft dit in de toekomst aanleiding tot een heroverweging van de huidige keuzes, aldus de staatssecretaris.