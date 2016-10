Gevaarlijke situaties rond Merwedebrug

GORINCHEM - De afsluiting voor zwaar verkeer van de Merwedebrug, bij Gorinchem, heeft de afgelopen dagen geleid tot gevaarlijke situaties. Vrachtauto's die achteruitrijden op de snelweg, verkeersregelaars die ineens opduiken tussen het verkeer, trucks die hen gewoon voorbij razen; medewerkers van de VerkeersInformatieDienst (VID) zagen het allemaal op hun live camerabeelden.

13-10-2016

,,We houden geregeld ons hart vast'', aldus de dienst donderdag. In de draagconstructie van de brug op de A27 zijn haarscheurtjes ontdekt. Totdat die zijn hersteld, mogen voertuigen die meer wegen dan 3,5 ton er niet overheen. Het gaat om vrachtwagens, maar bijvoorbeeld ook om lijnbussen en touringcars.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels maatregelen genomen om nieuwe gevaarlijke toestanden te voorkomen. ,,We zijn hier zelf ook van geschrokken'', reageert een woordvoerder. De verkeersregelaars hebben nieuwe instructies gekregen om zichzelf niet in gevaar te brengen. Overdag is nu slechts één rijbaan open, zodat regelaars samen met de politie veilig kunnen controleren. Dat leidde donderdag wel tot lange files.

Tussen 21.00 uur en 07.00 uur moet al het verkeer aan beide kanten van de snelweg af. Onderaan de afrit staan dan verkeersregelaars, die de personenauto's direct terug naar de snelweg laten rijden en het zware verkeer naar de omleidingsroute wijzen. ,,Op deze manier is de snelheid er helemaal uit.''

Lokale bestuurders maken zich grote zorgen over de gedeeltelijke afsluiting, die mogelijk twee maanden gaat duren. Ze krijgen gezelschap van de PvdA in de Tweede Kamer. Die partij vindt dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) ,,alles op alles moet zetten'' om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.