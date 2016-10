Zaandammer onder arrestanten om drugshandel Rotterdam

ROTTERDAM - De politie heeft bij drie invallen in totaal ruim 48 kilo harddrugs, 213.000 euro contant geld en een vuurwapen gevonden. Dat gebeurde in woningen in Rotterdam-Zuid, Rotterdam Ommoord en Barendrecht. Zes verdachten uit Rotterdam, Barendrecht en Zaandam zijn gearresteerd.

13-10-2016

De politie kreeg drie woningen in beeld waarvan werd vermoed dat daar sprake was van drugshandel. In de eerste woning zijn twee bewoonsters, een moeder en dochter (37 en 18 jaar), en een 42-jarige mede-Rotterdammer aangehouden.

Het pand bleek inderdaad te worden gebruikt voor drugshandel.

Agenten vonden er 48 kilo aan cocaïne en speed, 7 kilo versnijdingsmiddel en een grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Door de grote hoeveelheid drugs denkt de politie dat de verdachten de woning gebruikten als groothandel: niet leverend aan gebruikers, maar aan dealers.

Tijdens de doorzoeking hier, waar onder meer een vuurwapen met munitie en drie auto’s in beslag werden genomen, kwam er man aan de deur. Het gaat vermoedelijk om een klant. Deze 49-jarige Zaandammer, had ruim 144.000 euro bij zich. De politie pakte hem direct op voor witwassen.

Bij de inval in een huis in Barendrecht werden een man (35) en een 39-jarige vrouw gearresteerd. De politie vond hier bijna 60.000 euro contant geld en zestien dure exclusieve merkhorloges. Het geld, de horloges en een auto, zijn in beslag genomen.

De derde inval werd gedaan in een bedrijfspand in Rotterdam Ommoord. Die actie leverde ,,behalve waardevolle informatie'' geen bijzonderheden op, aldus de politie.