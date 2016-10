Klaas Otto blijft vastzitten

BREDA - De verdachte oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender blijft voorlopig in de gevangenis. De rechtbank in Breda wees zijn verzoek om tijdelijke vrijlating donderdag af.

Door ANP - 13-10-2016, 16:18 (Update 13-10-2016, 16:44)

Otto werd in juli aangehouden als verdachte in een groot onderzoek van het Openbaar Ministerie. Witwassen en afpersing zijn de belangrijkste beschuldigingen tegen de voormalig voorman van de omstreden motorclub.

Bovendien wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een granaataanslag en brand bij een ander motorclublid met wie hij ruzie had.

Advocaat Louis de Leon probeerde de rechtbank donderdag uit te leggen dat de slachtoffers die zeggen dat ze zijn afgeperst door Otto uit een dubieus milieu komen. Het gaat onder andere om de autohandelaar Joop M. die Otto vorig jaar bijna van het leven beroofde door hem neer te schieten.

De motorclubleider overleefde de aanslag omdat de kogel in zijn schouder belandde. Het andere slachtoffer is een automonteur die zegt dat hij onder bedreiging 190.000 euro, een speedboot en diverse auto’s moest inleveren.

De aanklagers wisten de vrijlating van de verdachte te voorkomen met een waarschuwing voor sociale onrust. Volgens officier van justitie Greetje Bos zijn getuigen doodsbenauwd voor 'beroepscrimineel’ Otto.

Ze legde uit dat de politie moeite heeft om bewijs te verzamelen omdat niemand durft te verklaren. Het doelwit van de aanslag en brand in Halsteren is naar het buitenland gevlucht en komt niet meer terug. De slachtoffers van de afpersingen die wél aangifte hebben gedaan, zagen geen andere uitweg meer.

De voormalig 'generaal’ van No Surrender klaagde donderdag vooral over de strenge regels die hem worden opgelegd in de gevangenis. Uit vrees voor een liquidatie of vlucht krijgt Otto te maken met extra maatregelen. De beschuldigingen spreekt hij tegen. ,,Zijn centen heeft hij verdiend met autohandel’’, zei zijn raadsman over de verdachte inkomsten.

De zaak tegen Otto gaat op 16 december verder met een regiezitting.