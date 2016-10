Kamer: Wiebes had geen controle bij fiscus

ANP Kamer: Wiebes had geen controle bij fiscus

DEN HAAG - Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) was de controle kwijt bij de spraakmakende riante afvloeiingsregeling voor de Belastingdienst. Als hoofdverantwoordelijke hield hij onvoldoende toezicht, was hij vaak niet op de hoogte van de besluitvorming en greep hij te laat in.

Door ANP - 13-10-2016, 15:05 (Update 13-10-2016, 15:28)

Dat keiharde verwijt kwam donderdag van een brede oppositie tijdens een urenlang debat in de Tweede Kamer. Voor de kwestie was drie uur uitgetrokken, maar het overleg moest aanzienlijk worden verlengd door de vele vragen. Na de herfstvakantie gaat het debat verder.

Wiebes trok het boetekleed aan over de misstanden bij de reorganisatie van de Belastingdienst. Hij erkende dat het hele proces niet ,,beheerst'' is verlopen. ,,Ik ben hier overduidelijk afgeweken van mijn eigen principes. Ik had harder moeten sturen dan ik heb gedaan.'' Hij noemde het extra pijnlijk omdat het uitgerekend bij de Belastingdienst is gebeurd.

De vrijwillige vertrekregeling gaat de belastingbetaler waarschijnlijk zo'n 720 miljoen euro kosten, 70 miljoen meer dan geraamd. Ook vertrekkende werknemers die binnenkort met pensioen gaan, krijgen een vertrekpremie. Daarnaast wil meer personeel weg dan voorzien.

Wiebes zag zich deze week gedwongen de Belastingdienst onder curatele te plaatsen. Hij sprak over een ,,woest paardenmiddel'' dat moet leiden tot verbeteringen.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemde de vertrekregeling volstrekt bizar. Hij vreest dat er nu alsnog gedwongen ontslagen volgen, omdat de regeling door haar populariteit zijn doel voorbij schiet en de 'verkeerde' mensen vertrekken.

Wiebes ,,heeft geslapen en geblunderd'', aldus PVV-Kamerlid Tony van Dijck. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er niet aan de rem is getrokken toen de vakbonden waarschuwden voor een stormloop op de afvloeiingsregeling.

SP'er Farshad Bashir deed er nog een schepje bovenop. Hij sprak van corruptie en maffiapraktijken. Hij maakte duidelijk liever VVD-bewindsman Wiebes te zien vertrekken dan de 5000 man die bij de Belastingdienst weg moeten.