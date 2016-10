SP: beurt van VVD-elite is voorbij, nu wij

DEN HAAG - De rijkste Nederlanders zijn nu wel genoeg in de watten gelegd, vindt de SP. Nu is het tijd voor een inhaalslag voor de 80 procent van de Nederlanders die van premier Mark Rutte en de zijnen de rekening van de economische crisis hebben gekregen, schrijft de partij van Emile Roemer in het verkiezingsprogramma dat zij donderdag presenteerde.

Roemer schetste een tegenstelling tussen ,,VVD-elite'' en ,,gewone Nederlanders''. Die eerste is er volgens de SP-leider in de crisisjaren juist op vooruitgegaan, terwijl de rest van de bevolking het gelag betaalde. Dat beleid is niet alleen oneerlijk, maar ook ,,dom''. Doordat burgers weinig te besteden hadden duurde de crisis langer, stelt Roemer.

De SP wil de ongelijkheid aanpakken door Nederlanders met een inkomen van meer dan 150.000 euro zwaarder te belasten. Miljonairs moeten bovendien een extra vermogensbelasting betalen. De opbrengst wordt besteed aan de verhoging van het minimumloon en daarmee meteen ook van allerhande uitkeringen als de AOW. Van de loongolf die de partij zo in gang hoopt te zetten zouden zowel economie als samenleving profiteren. Mensen met een kleine beurs betalen als het aan de SP ligt bovendien honderden euro's minder huur.

De socialisten laten als vanouds de overheid oplossen wat de markt in haar ogen uit de hand heeft laten lopen. Ze bepleiten een nationaal zorgfonds dat de taken van de zorgverzekeraars moet overnemen en een nationale volksbank waar spaarders terecht kunnen zonder te moeten vrezen voor winstbeluste bankiers.