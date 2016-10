1,5 miljoen Nederlanders op herfstvakantie

DEN HAAG - In de herfstvakantie trekken dit jaar naar verwachting bijna 1,5 miljoen Nederlanders eropuit. Dat is een stijging van 3 à 4 procent vergeleken met vorig jaar, meldde het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC Holland Marketing) donderdag.

Circa 700.000 mensen gaan volgens de prognose naar het buitenland voor een korte vakantie. Daarbij zijn België, Duitsland en Frankrijk het meest in trek. De rest kiest voor een bestemming in eigen land. Hier zijn met name bungalowparken populair, aldus NBTC.

In Nederland zal het in de eerste week van de herfstvakantie waarschijnlijk het drukst zijn met vakantiegangers. Dan hebben niet alleen de meeste Nederlanders vrij, maar worden ook veel Duitsers verwacht. Voor die week hebben hotels en bungalowparken veel vroegboekingen ontvangen.

De herfstvakantie vindt gespreid plaats; de regio’s Noord en Midden hebben dit jaar vakantie van 15 tot en met 23 oktober, de regio Zuid van 22 tot en met 30 oktober.