ANP Kamer: tekst en uitleg vertrekregeling fiscus

DEN HAAG - De vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst, die onderdeel is van een grootscheepse reorganisatie, heeft tot een storm van kritiek geleid in de Tweede Kamer. Verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes moet donderdag wederom tekst en uitleg geven over een reeks misstanden.

Door ANP - 13-10-2016, 3:24 (Update 13-10-2016, 3:24)

De bewindsman gaf al toe dat er van alles rammelt aan de afvloeiingsregeling. De besluitvorming was te haastig en onzorgvuldig. Veel medewerkers krijgen kort voor hun pensionering nog een riante vertrekpremie mee. Ook meldden zich veel meer medewerkers voor vertrek, waardoor alles waarschijnlijk 70 miljoen euro duurder uitvalt dan de eerder begrote 648 miljoen euro.

Als klap op de vuurpijl moest Wiebes erkennen dat over een half miljard van dat bedrag geen advies is gevraagd van een commissie, die juist was ingesteld om toe te zien op een juist verloop. Kamerleden reageerden vol ongeloof. De staatssecretaris ziet zich nu gedwongen de dienst onder streng toezicht te plaatsen.

Volgens Wiebes ligt de riante vertrekregeling als een steen op zijn maag. De vraag is in hoeverre de kwestie ook een molensteen rond de nek van de VVD-bewindsman blijkt. Problemen bij de reorganisatie bij de Belastingdienst kostten de voorganger van Wiebes, Frans Weekers, de kop.