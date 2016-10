Politie Rotterdam houdt 'killerclown' aan

ROTTERDAM - De politie in Rotterdam heeft woensdagavond een zogenoemde ,,killerclown'' aangehouden. Op haar Facebookpagina toont de politie een clownsmasker, een met bloed besmeurd plastic slagersmes en groene handschoenen.

Door ANP - 12-10-2016, 22:13 (Update 12-10-2016, 22:32)

Een woordvoerder zei dat de politie in actie kwam na meerder meldingen van de clowns die mensen schrik aanjagen. ,,Als iemand met een vuurwapen of wapen loopt, gaan we ervan uit dat het echt is. Als iemand de intentie heeft anderen schrik aan te jagen dan gaat dat te ver. Dan gaat dat de grap voorbij'', aldus de zegsman.

Volgens hem had de aangehouden ,,horrorclown'' geen kwade bedoelingen. ,,Maar we willen wel duidelijk maken dat dit te ver gaat''. De beweegredenen van de man zijn niet bekend.

Ook elders in het land doken de laatste dagen her en der horrorclowns op die de mensen de stuipen op het lijf jagen.