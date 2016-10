Gemeenten: grote gevolgen sluiting Merwedebrug

ANP Gemeenten: grote gevolgen sluiting Merwedebrug

GORINCHEM - Drie Brabantse gemeenten aan de A27 hebben minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) gevraagd om zeer spoedig herstel van de Merwedebrug en een structurele oplossing voor de toekomst. Aalburg, Werkendam en Woudrichem menen dat er weinig gevoel is voor de impact die de plotselinge sluiting van de brug voor vrachtverkeer en openbaar vervoer heeft in de regio. ,,De gevolgen voor de ondernemers en inwoners van het Land van Heusden Altena zijn onacceptabel groot'', schrijven ze in een brief aan de bewindsvrouw.

Door ANP - 12-10-2016, 17:23 (Update 12-10-2016, 17:27)

De gemeenten wijzen onder andere op de veiligheidsrisico's. ,,De afsluiting betekent dat een grote druk op het onderliggende wegennet in onze regio ontstaat door sluipverkeer en door onwetendheid bij bijvoorbeeld buitenlands vrachtverkeer. Omdat deze wegen daar niet op zijn berekend brengt dit veiligheidsrisico’s met zich mee. Ook zorgt het voor overlast in de kernen van onze gemeenten.''

De drie gemeenten willen op korte termijn een adequate oplossing voor het openbaar vervoer en vragen aandacht voor de schade die bedrijven lijden. ,,Omrijden heeft grote financiële en logistieke consequenties voor ondernemers.''

Ook de provincie Noord-Brabant heeft de gevolgen woensdag tijdens overleg met de minister onder de aandacht gebracht.

De Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem is sinds dinsdag dicht voor alle voertuigen zwaarder dan 3500 kilo. Door scheurtjes in de brugconstructie vindt Rijkswaterstaat het niet verantwoord om zwaar verkeer te laten passeren. De maatregel geldt voor onbepaalde tijd. Transportorganisaties schatten de schade op zeker een half miljoen euro per dag.