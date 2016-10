Kabinet noemt 'Birma' nu ook Myanmar

ANP Kabinet noemt 'Birma' nu ook Myanmar

YANGON - Nederland zal niet meer de naam Birma gebruiken, maar uitsluitend Myanmar. Dat gebeurt om de politieke veranderingen in het Zuidoost-Aziatische land te steunen. Dat heeft minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) woensdag laten weten.

Door ANP - 12-10-2016, 14:45 (Update 12-10-2016, 14:45)

Militairen veranderden de naam van het land in 1989, maar politieke dissidenten hielden vast aan Birma. Nu is de naam Myanmar algemeen geaccepteerd door iedereen, aldus Koenders die op bezoek is in het land. Hij opende daar woensdag na vijftig jaar weer een Nederlandse ambassade.

,,Het is het juiste moment om de banden aan te halen", aldus de bewindsman in een verklaring. Hij hoopt dat de ambassade kan bijdragen aan de democratische veranderingen in het land waar militairen lang met harde hand regeerden. Nederland gaat militairen en diplomaten uit Myanmar trainen op het terrein van democratisering en rechtsstaat.