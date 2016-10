'Aandacht voor overval mag niet verslappen'

ANP 'Aandacht voor overval mag niet verslappen'

ROTTERDAM - Het aantal overvallen in Nederland is weliswaar scherp gedaald, maar de overheid mag de aandacht voor het probleem niet laten verslappen. Die waarschuwing uiten de criminologen Ben Rovers en Cyrille Fijnaut. Volgens hen valt er nog veel winst te behalen in de aanpak van overvallers. Zo ontspringen momenteel nog veel beroepsmisdadigers de dans.

Door ANP - 12-10-2016, 8:21 (Update 12-10-2016, 8:21)

De opheldering van zware overvallen die beroepsmatig worden gepleegd ,,tart de rechtsstatelijke verbeelding op een haast onvoorstelbare manier'', schrijven de onderzoekers in een rapport dat ze woensdag presenteren op een congres in Rotterdam. Volgens schattingen van insiders telt Nederland zo'n 1200 van deze beroepsmisdadigers. Daarvan zitten er momenteel slechts 30 tot 35 achter de tralies.

Het aantal overvallen is de afgelopen jaren desondanks flink gedaald, van zo'n 3000 in 2009 tot ruim 1200 vorig jaar.