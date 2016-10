Hagenaars mogen meedenken over burgemeester

DEN HAAG - Hagenaars mogen meedenken over de nieuwe burgemeester. De gemeente roept de inwoners van de stad op om te laten weten aan welke eisen de opvolger van Jozias van Aartsen in hun ogen moet voldoen.

Door ANP - 11-10-2016, 20:07 (Update 11-10-2016, 20:07)

Op 17 november wordt het profiel voor de nieuwe burgemeester in een openbare raadsvergadering met de commissaris van de Koning, Jaap Smit, besproken en vastgesteld.

Van Aartsen maakte vorige week bekend dat hij per 1 maart zijn functie in de hofstad neerlegt. Officieel loopt zijn termijn af in december 2017, maar door in maart al te stoppen, wil hij zijn opvolger meer tijd geven om zich in te werken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Smit heeft de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Den Haag gesproken over het aangekondigde vertrek. De commissaris zal de minister van Binnenlandse Zaken adviseren de vacature voor burgemeester per uiterlijk 25 november open te stellen.