ANP Moeder verdacht van verwonden kind en zichzelf

ALBLASSERDAM - Een veertigjarige vrouw uit Alblasserdam wordt ervan verdacht dat ze dinsdag haar dochter van tien heeft neergestoken. Het kind is volgens de politie buiten levensgevaar. De vrouw was vermoedelijk verward, ze raakte zelf ook gewond.

Door ANP - 11-10-2016, 17:32 (Update 11-10-2016, 17:32)

Het incident vond dinsdagochtend rond 09.30 uur plaats in een woning aan de Waterpeper in de Zuid-Hollandse plaats.

De politie onderzoekt wat er zich in de woning heeft afgespeeld. ,,Er is geen reden om er vanuit te gaan dat anderen bij het steekincident betrokken waren.'' De moeder zal worden verhoord zodra haar gezondheid dat toelaat. Onduidelijk is wat voor verwondingen de vrouw heeft.