Kamer roept brievenbusfirma's op matje

DEN HAAG - In de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking worden onder meer brievenbusfirma's naar de Tweede Kamer geroepen. De Kamer besloot dinsdag tot een zogenoemde parlementaire ondervraging of mini-enquête. Dat is de eerste keer.

Door ANP - 11-10-2016, 16:04 (Update 11-10-2016, 16:16)

De parlementaire ondervraging is, na een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Kamer kan inzetten. Getuigen zijn verplicht op te komen dagen en worden onder ede gehoord.

Het onderzoek komt er op aandringen van regeringspartij PvdA en oppositiepartij GroenLinks. Zij willen ,,de onderste steen boven''. Ze reageren op de recente onthullingen over grootschalige belastingontwijking en -ontduiking (Panama Papers).

De partijen willen trustkantoren en brievenbusmaatschappijen horen, net als adviseurs die constructies bedenken waarmee rijke particulieren hun vermogen wegsluizen en belasting ontduiken.

Het plan kwam van PvdA-Kamerlid Ed Groot en Rik Grashoff van GroenLinks. ,,Het schandaal rond de Panama Papers openbaarde een groot netwerk van trustkantoren en belastingadviseurs die multinationals en rijke mensen helpen belasting te ontwijken. Nederland speelt in dit spel een schimmige rol'', aldus Grashoff. Hij ziet de mini-enquête als een ,,belangrijke stap om veel van de fiscale constructies bloot te leggen die belastingontwijking legaal mogelijk maken.''