Minister bekijkt beloftes aan agenten

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) zal nagaan of er meer toezeggingen zijn gedaan aan agenten naar wie een onderzoek loopt. Hem zijn soortgelijke toezeggingen in elk geval nu niet bekend, verklaarde hij dinsdag in de Tweede Kamer.

Door ANP - 11-10-2016, 15:34 (Update 11-10-2016, 15:34)

De aanleiding is de toezegging van toenmalig korpschef Gerard Bouman. Die beloofde de vijf agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015 dat ze niet zouden worden ontslagen. Ook beloofde hij dat de (financiële) gevolgen zouden worden teruggedraaid van het buiten functie stellen van de agenten.

De bewindsman noemt de gang van zaken ongebruikelijk. ,,Dit moet geen gebruik worden.'' Hij wil niet vooruitlopen op het strafrechtelijke en disciplinaire onderzoek dat naar de vijf agenten loopt. Hij gaat de huidige korpschef wel vragen of er meer van dergelijke toezeggingen zijn gedaan, beloofde hij op vragen van de oppositie.

Bouman vertrok begin dit jaar als korpschef. Hij doet advieswerk voor de Nationale Politie.