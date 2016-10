Kamer eist opheldering over privilege koning

DEN HAAG - Veel partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering van de regering over een privilege voor koning Willem-Alexander en zijn voorgangers. Die worden al sinds de jaren zeventig gecompenseerd voor de belasting die ze betalen over het rendement van hun vermogen.

Door ANP - 11-10-2016, 15:21 (Update 11-10-2016, 15:21)

RTL Nieuws onthulde maandag dat daarover destijds in het diepste geheim afspraken werden gemaakt. De compensatie is verwerkt in de uitkering die het staatshoofd ontvangt.

,,Zo'n compensatie is iets wat weinig mensen snappen'', aldus PVV-leider Geert Wilders. D66-fractieleider Alexander Pechtold zegt een ongemakkelijk gevoel te hebben: ,,Dit is niet verantwoord.''

RTL Nieuws kreeg inzage in documenten in het Nationaal Archief en stelt dat koningin Juliana een extra bedrag van 150.000 tot 200.000 gulden per jaar kreeg. De Oranjes zouden de afgelopen 42 jaar in totaal 7 miljoen euro compensatie hebben ontvangen.