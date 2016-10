12 jaar voor jarenlange ontucht met dochter

ANP 12 jaar voor jarenlange ontucht met dochter

MAASTRICHT - Een 35-jarige man uit Heerlen moet twaalf jaar de gevangenis in omdat hij zijn dochtertje vanaf haar derde jaar zeven jaar lang heeft misbruikt. Dat is dinsdag door de rechtbank in Maastricht bepaald. Ook twee andere kinderen - een jongen en een meisje - zijn door de man misbruikt.

Door ANP - 11-10-2016, 14:28 (Update 11-10-2016, 14:28)

Van een vierde feit is de man vrijgesproken, omdat niet bewezen kon worden dat dit misdrijf plaatsvond in de periode die de officier van justitie ten laste had gelegd.

De man zelf heeft alles ontkend. Hij heeft ook geweigerd mee te werken aan onderzoeken naar zijn geestelijke gesteldheid.