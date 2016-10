'José van Dijck invloedrijkste vrouw 2016'

AMSTERDAM - José van Dijck is volgens tijdschrift Opzij de meest invloedrijke vrouw van 2016. Volgens het maandblad heeft de eerste vrouwelijke president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zich ontpopt tot voorvechter van meer diversiteit, open luiken en samenwerking in de wetenschap.

Door ANP - 10-10-2016, 22:17 (Update 10-10-2016, 22:17)

Opzij maakte de jaarlijkse Top 100 van invloedrijkste vrouwen maandagavond bekend in de Stadsschouwburg in Amsterdam.

Volgens de jury is het een enorme stap om als eerste vrouw in een van oudsher mannenbolwerk als de KNAW president te zijn. ,,Het bereiken van die positie is een verdienste op zich, dat ze in haar functie zichtbaar is, de wetenschap dichter bij de burger heeft weten te brengen en een duidelijke visie heeft op de toekomst van het onderwijs en onderzoek, levert de punten op die haar tot de overall nummer een van dit jaar maken'', aldus het juryrapport.

Fantastisch voor de sector

De 55-jarige Van Dijck wist niet wat ze hoorde, toen bekend werd dat ze is verkozen tot de meest invloedrijke vrouw, zegt ze in een interview in Opzij. ,,Ik vind het fantastisch voor de sector. Ik vertegenwoordig de wetenschappers in Nederland en voor hen vind ik het zo ongelooflijk verdiend. Er werken veel vrouwen in de wetenschap, maar tegelijkertijd zitten er nog te weinig vrouwen aan de top.''

De Opzij Top 100 bestaat uit tien verschillende categorieën. Niet eerder kwamen vier vrouwen binnen op een nummer 1-positie: Khadija Arib (politiek), Petri Hofsté (toezichthouders), Francine Houben (ondernemers) en Susan Duinhoven (bedrijfsleven). Ionica Smeets (37) is de jongste topvrouw op de lijst.

José van Dijck neemt het stokje over van minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.