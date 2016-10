Acteur Marnix Kappers (73) overleden

AMSTERDAM - In zijn woonplaats Amsterdam is maandagochtend acteur Marnix Kappers overleden. Kappers werd vooral bekend door zijn rol als Neef Herbert in het NCRV-televisieprogramma De Familie Knots en als presentator van Knoop in je Zakdoek.

Door ANP - 10-10-2016, 21:41 (Update 10-10-2016, 21:41)

In 2009 stopte hij met optreden. ,,Geschokt door de dood van zijn partner in 2013 en getroffen door ernstige en toenemende gezondheidsproblemen besloot hij nieuwe slagen van het noodlot niet langer lijdzaam af te wachten'', laat zijn familie weten in een korte verklaring.

Marnix Kappers is 73 jaar oud geworden.