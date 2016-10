Feyenoordsupporters niet vervolgd

ANP Feyenoordsupporters niet vervolgd

ROTTERDAM - De 312 aangehouden Feyenoordsupporters die in februari meeliepen in een betoging tegen het clubbestuur, worden niet vervolgd. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de Rotterdamse gemeenteraad. Het protest was gericht tegen de leiding van Feyenoord vanwege de slechte prestaties van het eerste elftal na de winterstop, afgelopen seizoen.

Door ANP - 10-10-2016, 17:08 (Update 10-10-2016, 17:08)

Wel worden er vijftien verdachten vervolgd voor geweld destijds in het stadion. Zij moeten 6 en 7 december voor de rechtbank verschijnen, zo meldt de burgemeester. RTV Rijnmond berichtte er eerder maandag over. Het OM heeft het bericht van Aboutaleb nog niet bevestigd.

Op 21 februari, vlak voor de wedstrijd Feyenoord - Roda JC, hield de politie de demonstranten aan. Ze zouden hebben bijgedragen aan wanordelijkheden rond de demonstratie. Ze moesten allemaal mee naar het bureau, waar ze te horen kregen dat ze een boete zouden krijgen.

Ten onrechte

Een deel van de supporters werd ten onrechte opgepakt. Tegen anderen is er te weinig bewijs.

De politie trad destijds hard op. Aboutaleb wilde geen herhaling van de gewelddadige bestorming van het bestuursgebouw van Feyenoord in 2011.