ANP Tbs met dwang voor 'gevangenismoord'

DEN HAAG - Johannes (Jan) R. heeft van de rechtbank in Den Haag tbs met dwangverpleging voor onbeperkte tijd opgelegd gekregen voor het op gruwelijke wijze doden van de 82-jarige Elbert Geveke in de gevangenis in Zoetermeer. De 26-jarige R. was maandag aanwezig bij de uitspraak. Hij had handboeien om en hoorde de uitspraak uiterlijk onbewogen aan. Na afloop zei hij dat hij het grotendeels had begrepen.

Door ANP - 10-10-2016, 13:31 (Update 10-10-2016, 14:06)

R. is volledig ontoerekeningsvatbaar, schizofreen en moet lang en intensief behandeld worden, bleek uit de rapportages van twee gedragskundigen die hem onderzochten. Het Openbaar Ministerie (OM) had daarom geen gevangenisstraf geëist. Ook R.'s advocaat Martijn van Wijk had tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak twee weken geleden ingezet op een behandeling in plaats van een gevangenisstraf. De rechter ging daar volledig in mee.

R. zat vorig jaar in de gevangenis in Zoetermeer in voorlopige hechtenis voor onder meer een gewelddadige scooterdiefstal. Kort daarvoor was hij vrijgesproken van het stalken van musicalster Chantal Janzen.

Optimistisch

Op de bewuste zondagmiddag 20 september vorig jaar forceerde hij het slot van de celdeur van Geveke door een ringetje van een drinkflesje te gebruiken. Hij sloeg en schopte de bejaarde man, stak hem met een mes en bond hem vast.

De vader en moeder van R. waren bij de uitspraak aanwezig, net als de zoon van het slachtoffer. Hij had tijdens de behandeling van de zaak een emotioneel statement voorgelezen. Geveke zat in voorlopige hechtenis op verdenking van poging tot moord op een makelaar. Die zaak zou een week na zijn dood dienen. ,,Mijn vader was geen crimineel. Hij zag samen met zijn advocate dat proces optimistisch tegemoet", vertelde zijn zoon.

Onderzoek

Volgens advocaat Van Wijk zijn er cruciale fouten gemaakt. ,,R. had gezien zijn gesteldheid nooit in Zoetermeer terecht mogen komen." Ook was er volgens hem onterecht gestopt met dwangmedicatie en waren meerdere medewerkers niet op de hoogte van R.'s geschiedenis en eerdere gewelddadigheden.

Er loopt, naast deze strafzaak, ook nog een onderzoek van het OM en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) naar wat er in de gevangenis gebeurde.