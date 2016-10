Lichaam gevonden in Groningen

ANP Lichaam gevonden in Groningen

GRONINGEN - In het water van het Lopende Diep aan de Noorderhaven in Groningen is maandag een lichaam gevonden. Volgens de politie is dat vlakbij de plek waar de vermiste achttienjarige student Wytze Pennink vrijdag voor het laatst is gezien. Onderzoek moet uitwijzen om wie het gaat.

Door ANP - 10-10-2016, 13:05 (Update 10-10-2016, 13:05)

De afgelopen dagen zijn er diverse zoekacties naar Pennink geweest.