ANP Marine gaat helpen op Haïti

DEN HAAG - De Nederlandse marine is vanaf Curaçao op weg naar Haïti om daar noodhulp te verlenen. De Nederlanders richten zich vooral op hulpverlening in het zuidwesten van het eiland, dat afgelopen week zwaar werd getroffen door orkaan Matthew. Dat heeft het ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 10-10-2016, 8:54 (Update 10-10-2016, 8:54)

Zr.Ms. Holland is met menskracht en de eerste lading goederen met onder meer water en voeding onderweg naar Haïti. Aan boord van het eerste marineschip zijn extra mariniers, medisch personeel en mensen van het Rode Kruis. Ook zijn er specialisten die schade aan vaarwegen en de bodem van de havens in kaart kunnen brengen om te bepalen waar hulpschepen kunnen afmeren. Het tweede schip, Zr.Ms. Pelikaan, volgt zo snel mogelijk met nog meer goederen en mensen.

Volgens de Verenigde Naties hebben zo'n 1,4 miljoen Haïtianen hulp nodig. Volgens minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) is snelle hulp nodig omdat Haïti nauwelijks is bekomen van de zware aardbeving van 2010. Ook toen bood Nederland hulp. ,,Tienduizenden mensen leefden nog in tenten en tijdelijke woningen en waren extra kwetsbaar voor de verwoestende kracht van deze orkaan. En nu zijn weer enorm veel mensen dakloos geworden of gewond geraakt. Door nu snel aanwezig te zijn kunnen we verdere verslechtering van hun situatie tegengaan´, aldus Ploumen.