Megatransport over de A2 ging goed

BREUKELEN - Ook het tweede deel van een gigantisch transformatortransport naar Breukelen is succesvol verlopen. In de nacht van zaterdag op zondag legde een transformator, bestemd voor het in aanbouw zijnde hoogspanningsstation, zijn laatste stuk af over de A2. Dat heeft energiebedrijf TenneT laten weten.

Door ANP - 9-10-2016, 12:35 (Update 9-10-2016, 12:35)

Vanwege de enorme afmeting en de daarbij behorende draaicirkel van het transport, is het verkeer op de A2 regelmatig stilgelegd om de transformator de ruimte te geven. Ook moest een aantal portalen tijdelijk aan de kant vanwege de hoogte van het transport.

TenneT bouwt bij Breukelen een nieuw hoogspanningsstation. Een transformator is daarvan een belangrijk onderdeel, dat zorgt dat de elektriciteit wordt omgezet van 380 naar 150 kV. Het gevaarte is eerst vanuit bouwplaats Nijmegen per schip gekomen. Twee weken geleden begon de transformator zijn reis vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal naar de A2. Zaterdagavond laat vertrok het bouwwerk richting de snelweg en stak de middenberm over naar de rijbaan richting Utrecht.

Zondagochtend vroeg kwam de transformator aan bij een speciaal aangelegde hellingbaan waarna het laatste stukje naar het in aanbouw zijnde station kon worden afgelegd.