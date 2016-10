Koenders opent ambassade in Myanmar

DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) reist deze week naar Myanmar en Thailand. De bewindsman gaat in Myanmar de Nederlandse ambassade officieel openen. Daarmee wil hij namens ons land laten zien dat hij vertrouwen heeft in de democratische veranderingen in het land.

Door ANP - 9-10-2016, 11:34 (Update 9-10-2016, 11:41)

Nederland wil de handel met het Aziatische land bevorderen, maar ook investeren in het democratiseringsproces en de verbetering van de mensenrechtensituatie. In 2013 is er een Nederlands handelskantoor geopend in Myanmar. Sindsdien zijn de handelsbetrekkingen met het land flink gegroeid. Het handelskantoor is nu omgevormd tot een ambassade. De ambassadeur in Myanmar is Wouter Jurgens.

Tijdens zijn bezoek praat Koenders met vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven, en met mensen van de Myanmarese regering. Ook een gesprek met zijn collega Aung San Suu Kyi staat op het programma.

Na Myanmar reist de minister door naar Thailand, waar hij deelneemt aan een bijeenkomst van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) en de Europese Unie. Daar liggen onder meer maritieme veiligheid, terrorismebestrijding en migratie en mensensmokkel op tafel.