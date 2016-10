Amsterdam CS even ontruimd na brand

ANP Amsterdam CS even ontruimd na brand

AMSTERDAM - Het Centraal Station in Amsterdam is zondagochtend vroeg helemaal ontruimd geweest wegens een brand in een horecagelegenheid. Het vuur was snel geblust, maar er was veel rook ontstaan. Ook het treinverkeer lag tijdelijk stil.

Door ANP - 9-10-2016, 7:50 (Update 9-10-2016, 7:50)

Niemand is gewond geraakt, volgens de brandweer. Rond 07.30 uur zijn enkele sporen weer vrijgegeven. Nog niet het hele station is weer bereikbaar omdat er veel wateroverlast is door de in werking getreden sprinklerinstallaties. Ook moet er nog worden geventileerd.

De brand ontstond in de keuken van een snackbar. Die was op dat moment gesloten.