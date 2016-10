Twee dodelijke schietpartijen in Amsterdam

ANP Twee dodelijke schietpartijen in Amsterdam

AMSTERDAM - Twee schietpartijen met dodelijke afloop hebben zaterdag Amsterdam-West opgeschrikt. In de vroege ochtend werd een man doodgeschoten aan de Jan Evertsenstraat en aan het eind van de middag was het bij het Koning Wilhelminaplein opnieuw raak.

Door ANP - 8-10-2016, 18:27 (Update 8-10-2016, 19:38)

In een parkeergarage werd omstreeks 17.30 uur een man in het bijzijn van zijn vrouw en een kind in een auto doodgeschoten. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind bleef lichamelijk ongedeerd. Wat de aanleiding is voor de schietpartij is nog onduidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden.

Eerder op de dag werd er ook al geschoten in Amsterdam-West. Een 44-jarige man overleefde het incident in de Jan Evertsenstraat niet. Hij werd door meerdere kogels getroffen. Twee andere mannen van 44 en 50 jaar raakten gewond door de schietpartij.