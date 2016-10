Virtuele training als wapen tegen overvallen

ANP Virtuele training als wapen tegen overvallen

AMSTERDAM - Met het in gebruik nemen van een nieuwe virtuele training tegen overvallen heeft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) zaterdag in Den Haag de Week van de Veiligheid geopend. De training is bedoeld voor horeca- en winkelpersoneel.

Door ANP - 8-10-2016, 14:34 (Update 8-10-2016, 14:34)

Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwierp een aantal 360-gradenvideo’s waarbij de overvallen zo natuurlijk mogelijk worden nagebootst. ,,We roepen ondernemers op hun medewerkers goed voor te bereiden op overvallen en winkeldiefstal. Voorbereid personeel is immers criminaliteit de baas'', aldus Van der Steur.

Het CCV ontwikkelde de training samen met Koninklijke Horeca Nederland en Detailhandel Nederland. Thema van de Week van de Veiligheid is dit keer 'Ben jij voorbereid op criminaliteit?'