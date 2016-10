Brand in kelder Radboudumc Nijmegen

ANP Brand in kelder Radboudumc Nijmegen

NIJMEGEN - In het Radboudumc in Nijmegen heeft zaterdag aan het eind van de ochtend brand gewoed in een kelder naast een voormalige nucleaire opslagruimte. De brandweer ging er vanuit dat er nog radiologische apparatuur aanwezig was en rukte met groot materieel uit.

Door ANP - 8-10-2016, 12:18 (Update 8-10-2016, 14:35)

Achteraf bleek dat er geen radiologische apparatuur meer in het gebouw staat, maar dat de ruimte nog wel voorzien is van waarschuwingsstickers.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Patiënten zijn niet in gevaar geweest, meldde de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De oorzaak van de brand is nog onbekend.