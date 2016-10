40 miljoen voor studerende schoolleiders

DEN HAAG - Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs trekt de komende jaren 40 miljoen euro uit om schoolleiders meer tijd te geven om te studeren. Van het geld kunnen schoolleiders worden vervangen wanneer ze colleges volgen.

Door ANP - 8-10-2016, 8:54 (Update 8-10-2016, 8:54)

,,Dit biedt ze de kans om een master te halen en biedt jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider’’, aldus Dekker zaterdag voorafgaand aan de Nationale Schoolleiders Top in Utrecht.

Schoolleiders krijgen nu al geld om te studeren. Maar het komt nog te vaak voor dat ze afhaken omdat omdat er geen vervanging is. ,,Dat knelpunt willen we oplossen. In het belang van de schoolleider, maar ook in het belang van het hele onderwijs’’, zegt Dekker.

,,We streven naar een goede schoolleider voor elke school. Een masteropleiding kan daarbij helpen.’’ Het ministerie verwacht dat jaarlijks 250 schoolleiders gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming.